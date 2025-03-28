След гонка задържаха пиян шофьор в Шумен

На 27.03.2025 г. около 20:45 часа служители на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР Шумен и РУ Шумен са провели активни мероприятия по установяване на водач, управляващ лек автомобил след употреба на алкохол. На бул. „Ришки проход" в града е засечен лек автомобил „Киа", с шуменска регистрация. Подаден е светлинен и звуков сигнал, но водачът му не се подчинява и превозното средство се отправя към квартал Тракия в града, след което напуска града в посока село Васил Друмев. Полицейските служители последвали автомобила и го спрели на земен път между селата Васил Друмев и село Мадара. Установена е самоличността на водача – 43-годишен мъж от град Шумен. В хода на проверката е установено, че е неправоспособен и е наказван в едногодишен срок по административен ред. С техническо средство е измерена 1,55 ‰ концентрация на алкохол в кръвта му. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа в РУ Шумен. Образувано е бързо производство .