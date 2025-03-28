Клубът по спортни танци "Несебър" с фурор на международен турнир

Клубът по спортни танци "Несебър" направи фурор на международен турнир в зала „Арена" , Вършец. Несебърските състезатели показаха майсторство, класа, артистизъм и харизма и това им спечели множество престижни места в различни дисциплини.
По време на турнира се състоя и национално състезание, което е част от спортния календар на Българската федерация по спортни танци. На него КТС „Несебър" също записа отлично представяне.
Ето отличените и в двата турнира:
Димитър Стоянов и Христия Великова
Националния открит турнир по клас 15 D - 1 място
Международно състезание
Cha-Cha Cup Couples – Junior La – 1-во място
Rumba Cup Couples – Junior La – 1-во място
Jive Cup Couples – Junior La – 1-во място
Samba Cup Couples – Junior La – 1-во място
Basic Junior II – La – 2-ро място
Basic Junior II – St – 4-то място
Ринат Бугай и Аглая Алексейцева
Национален открит турнир по клас 9 E – 1-во място
Международно състезание
International Basic Juveniles 1 Lat – 1-во място
International Basic Juveniles 1 St – 1-во място
Rising Stars under 7 Lat – 1-во място
Rising Stars under 7 St – 2-ро място
Денис Оширов и Анна Яковлева
Rising Stars under 7 Lat – 3-то място
Rising Stars under 7 St – 1-во място
Александър Гончаров и Кира Яковлева
Национален открит турнир по клас 11 E – 1-во място
Rising Stars Juveniles 2 St – 1-во място
Rising Stars Juveniles 2 Lat – 1-во място
Купа Cha-Cha-Cha – 1-во място
Купа Samba – 1-во място
Купа Rumba – 1-во място
Купа Jive – 1-во място
Купа Waltz – 1-во място
Купа Tango – 1-во място
Купа Quickstep – 1-во място
Международно състезание, соло момичета
Анна Яковлева - Solo Ladies up to 7 St – 1-во място и Solo Ladies up to 7 Lat – 5-то място
Кира Яковлева -Solo Ladies up to 9 Lat – 1-во място, Solo Ladies up to 9 St – 1-во място, Solo Ladies up to 11 St – 1-во място, Solo Ladies up to 11 Lat – 3-то място, Купа Cha-Cha-Cha, соло – 4-то място, Купа Jive, соло – 5-то място, Купа Samba соло – 3-то място, Купа Rumba соло – 5-то място.
Мария Страту - Solo Ladies up to 9 St – 2-ро място, Solo Ladies up to 9 Lat – 4-то място
Лиса Демченко -Solo Ladies up to 9 St – 4-то място