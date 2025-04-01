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Мъж стреля с пистолет в Берковица, задържаха го

Камелия Александрова

[email protected]

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Пистолет СНИМКА: Pixabay

Жител на град Берковица е задържан за хулигански действия. На 31.03.2025 г. около 12,40 ч. пред частен имот на ул. "Поручик Савойски" в град Берковица в присъствието на малолетни деца 45-годишен местен жител произвел изстрели във въздуха с газ-сигнален пистолет "Blow TR9202". Местопроизшествието било посетено от дежурна-оперативна група на Районно управление-Берковица, която извършила оглед. В хода на процесуално-следствените действия мъжът предал доброволно оръжието, при което е установено, че е законно притежавано от него. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от НК. Нарушителят е задържан до 24 часа. Работа продължава Районно управление-Берковица.

Пистолет СНИМКА: Pixabay

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