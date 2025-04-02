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Откриха запалена открадната кола край Кюстендил

Тони Маскръчка

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Пожарна Снимка: Архив

Открадната кола е била открита запалена край Кюстендил. Във вторник в РСПБЗН – Кюстендил, е постъпил сигнал в 8.55 ч. за горящ автомобил на пътя Кюстендил – с. Радловци. Пристигналият на място противопожарен екип е угасил огъня, но автомобилът е унищожен. От полицията са категорични, че колата е била запалена умишлено.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, като е установила, че автомобилът е бил обявен за откраднат предната вечер. Образувано е досъдебно производство по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

Пожарна Снимка: Архив

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