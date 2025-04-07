Хванаха две пияни жени зад волана

Две пияни жени се качиха да управляват автомобили, но бяха заловени от полицията. В неделя около 19 часа по ул. „Радон Тодев" в гр. Банско, 43-годишна жена от гр. Разлог е управлявала лек автомобил „Ситроен" с наличие на 1,94 промила алкохол в издишания от нея въздух.

По-късно, около 23:25 часа, по пътя между с. Илинден и с. Копривлен, 41-годишна жена от с. Илинден е управлявала лек автомобил „Мерцедес" с наличие на 1,31 промила алкохол в издишания от нея въздух.

Още трима водачи са установени да шофират след употреба на алкохол в Пиринско. В неделя около 01:10 часа по ул. „Георги Димитров" в гр. Симитли, 41-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Шевролет Нубира" с наличие на 2,56 промила алкохол в издишания от него въздух.

Два часа по-късно пък, около 03:36 часа по ул. „Кавала" в гр. Гоце Делчев, 21-годишен е управлявал лек автомобил „Ауди Куатро" с наличие на 1,59 промила алкохол в издишания от него въздух.

Около 02:30 часа в неделя по ул. „Бела река" в гр. Разлог, 49-годишен мъж от гр. Разлог е управлявал лек автомобил „Ауди" с наличие на 1,66 промила алкохол в издишания от него въздух.