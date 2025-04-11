Осъждан задигна телевизор от съсед в село Богданица край Садово

Криминално проявен и осъждан жител на село Богданица край Садово попадна в полицейския арест за поредно посегателство, съобщават от МВР. Вчера 31-годишният мъж бил отведен в РУ-Първомай непосредствено след като задигнал телевизор за около 400 лева от дома на свой възрастен съсед. Срещу извършителя е започнато досъдебно производство.