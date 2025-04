Премиерът Росен Желязков осъди ракетната атака над Суми на Цветница

Премиерът Росен Желязков осъди ракетната атака над украинския град Суми на Цветница.

"С дълбока скръб научавам за ужасяващата ракетна атака срещу центъра на град Суми на Цветница.

Сърцето ми е с жертвите, техните семейства и всички засегнати от този брутален акт на агресия. Ние сме солидарни с народа на Украйна", написа Желязков в "Екс".

При руската атака са загинали най-малко 20 души.

"Руснаците удариха град Суми с ракети, убити са цивилни", съобщи Андрий Ермак, шеф на кабинета на украинския президент, в пост в Х. Ударът е извършен след визита в Москва на американския пратеник Стив Уиткоф, който проведе преговори с руския президент Владимир Путин в петък в Санкт Петербург в търсене на мирна сделка за Украйна. На свой ред руското министерство на отбраната обяви, че Украйна на два пъти през изминалия ден е атакувала енергийна инфраструктура в Русия.