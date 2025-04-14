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Кола горя във врачанско село, заловиха подпалвача

Валери Ведов

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Изгорялата кола

Във врачанското село Софрониево миналата нощ е изгорял умишлено подпален автомобил, паркиран пред жилището на собственика. Пожарът бил загасен от огнеборците от Оряхово, но пламъците унищожили почти напълно леката кола.

Огънят увредил и друг автомобил, паркиран до горящия. След бързо разследване полицаите установили , че подпалвачът е 32-годишен мъж от с.Гложене, криминално проявен и осъждан. Той е бил задържан в ареста, а срещу него е образувано досъдебно производство за умишлен палеж на чужда собственост.

Изгорялата кола

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