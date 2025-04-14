В Русе продължава косенето на тревни площи през седмицата

Косенето на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе продължава и през тази седмица. Дейностите се извършват от екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой".

ДЗЗД „Паркстрой" ще коси в ж.к. „Локомотив"; ул. „Студентска" и прилежащи площи; ул. „Солун" и прилежащи площи; ж.к. „Възраждане юг; между ул. „Студентска" и ул. „Неофит Рилски" ; кв. „Тракция" ; ул. „Потсдам" ; ул. „Проф. Баларев" и прилежащи площи; пътен възел „Липник"; кв. „Здравец" в района между бул. „Липник", ул. „Чипровци" и ул. „Сребърна"; в района между улиците „Чипровци", „Околчица", „Байкал", „Захари Стоянов"; в кв. „Здравец" между бул. „Липник", „Юндола", „Байкал" и „Захари Стоянов"; в участъка между улиците „Петрохан", „Захари Стоянов", „Байкал", „Юндола" (70-тици) ; в района между улиците „Петрохан", „Околчица", „Байкал", „Захари Стоянов" (80-тици); бул. „Гоце Делчев" и прилежащи площи; бул. "Васил Левски" и прилежащи площи; прилежащи площи на бул. „Христо Ботев", бул. „Васил Левски"; кв. „Чародейка юг", ул. „Филип Станиславов" и прилежащи площи; кв. „Чародейка север".

Служителите на общинското предприятие работят в Парка на младежта, по кея, по ул. „Александровска" и в Централната градска част.

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.