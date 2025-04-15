Младеж се развилня на пловдивска бензиностанция, заплаши персонала и клиентите

В събота следобед от бензиностанция в пловдивския район „Тракия" било потърсено съдействието на полицията заради посетител, който отправя обиди и заплахи към персонала и клиенти. Пристигналите служители на Пето РУ задържали нарушителя на обществения ред – 23-годишен пловдивчанин. Срещу него е образувано досъдебно производство.