В събота следобед от бензиностанция в пловдивския район „Тракия" било потърсено съдействието на полицията заради посетител, който отправя обиди и заплахи към персонала и клиенти. Пристигналите служители на Пето РУ задържали нарушителя на обществения ред – 23-годишен пловдивчанин. Срещу него е образувано досъдебно производство.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/20324101 www.24chasa.bg
Младеж се развилня на пловдивска бензиностанция, заплаши персонала и клиентите
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