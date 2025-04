Ученици от столични училища с първо място в космически конкурс

12 ученици от столични училища и от страната ще представят България на Годишния конгрес на Националното космическо общество на САЩ (National Space Society), който ще се проведе от 19 до 22 юни в Орландо, Флорида. Те спечелиха първо място в международния конкурс Live in a Healthy Space Design Competition 2024, в който участваха над 9000 ученици с 1641 проекта от 11 държави.

Те бяха отличени с проекта си „Galantus: The Early Spring Of Plant Cultivation in Space", посветен на отглеждането на растения с висока хранителна стойност в условията на космоса. Част от концепцията включва използване на българската бактерия Lactobacillus bulgaricus за създаване на функционални храни за астронавти. Проектът е разработен в продължение на повече от 4 месеца.

По инициатива на зам.-председателя на Столичния общински съвет Ваня Тагарева се проведе среща с учениците, по време на която те представиха своята работа и подготовка за предстоящото участие в международния форум. В срещата участваха зам.-председателят на здравната комисия към СОС д-р Антон Койчев и зам.-кметът по образование Благородна Здравкова.

Форумът в Орландо ще даде възможност на учениците да представят своя проект пред международна публика, да се срещнат с учени от НАСА и с астронавти, както и да обменят опит с техни връстници и преподаватели от цял свят.

Участието им стана възможно благодарение на подкрепата на Столичния общински съвет, който отпусна 51 160 лв. след доклад на Тагарева и Здравкова.

„Среща с бъдещето е всеки разговор с талантливите деца на България. Те са достойният пример за обществото ни и заслужават институционална подкрепа, каквато оказахме и ще продължим да го правим, защото това са гениалните деца на България, които прославят страната ни по света" каза Тагарева.