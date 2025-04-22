Задържаха домашен насилник, нарушил съдебна заповед в Шумен

23-годишен мъж от Шумен е задържан за нарушаване на съдебна заповед за домашно насилие, съобщиха днес от ОДМВР. Сигнал в полицейското управление е подаден на 17 април около 14:30 часа от 25-годишна жена. По нейни данни бившият ѝ приятел отправил обиди и закани чрез видео обръщение в една от социалните мрежи. В условия на неотложност е извършена проверка, мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление е образувано досъдебно производство.