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Задържаха домашен насилник, нарушил съдебна заповед в Шумен

Галина Ганева

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23-годишен мъж от Шумен е задържан за нарушаване на съдебна заповед за домашно насилие, съобщиха днес от ОДМВР. Сигнал в полицейското управление е подаден на 17 април около 14:30 часа от 25-годишна жена. По нейни данни бившият ѝ приятел отправил обиди и закани чрез видео обръщение в една от социалните мрежи. В условия на неотложност е извършена проверка, мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление е образувано досъдебно производство.

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