СофтУни разкрива в Община Пазарджик първите си курсове по програмиране на живо извън София

СофтУни ( най-успешният университет за образование в областта на информационните технологии в България) и Община Пазарджик подписаха договор за стартирането на първото в историята на СофтУни сътрудничество с българска община за провеждане на ИТ академия на живо извън София.

В срещата участваха кметът на Община Пазарджик Петър Куленски, заместник-кметът Нино Ненов, изпълнителният директор на СофтУни Екатерина Темелкова, директорът „Бизнес развитие" в СофтУни Жельо Пенчев, както и директорът на ПМГ „Константин Величков" Радка Спасова – училището, в което ще стартират първоначално обученията.

„Партньорството със СофтУни е важна стъпка в усилията ни да направим Пазарджик място, в което младите хора намират смисъл да се развиват и остават. С тази програма не просто въвеждаме обучение по програмиране – даваме реален шанс за бъдеще в технологичния сектор, тук, на местно ниво. Убеден съм, че това начало ще произведе нова вълна от подготвени, мотивирани и реализирани млади хора, които ще бъдат активна част от промяната на Пазарджик," заяви кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.

„В Пазарджик не е имало толкова благоприятни възможности за сътрудничество, каквито се разкриват сега. Пазарът на труда в ИТ сектора се развива динамично и този растеж не може и не трябва да се концентрира единствено в София. Налице е сериозен глад за развитие и в други градове, а Пазарджик се открои като място с ясно заявена нужда и готовност за съвременно образование в модерни специалности. Щастлива съм, че именно тук започваме този модел – в град, където виждаме едновременно желание, капацитет и подкрепа от страна на местната власт. Вярвам, че това партньорство може да се превърне в пример за устойчив публично-частен модел, който създава съвсем реална добавена стойност – както за образованието, така и за привличането на бъдещи инвестиции и развитие на местния бизнес." – заяви Екатерина Темелкова, изпълнителен директор на СофтУни.

С това сътрудничество между СофтУни и Община Пазарджик се поставя началото на възможност за модел за регионално ИТ образование – чрез първите стъпки за създаване на локална академия, която ще предложи обучение по програмиране и дигитални умения на място, с преподаватели от професионалната мрежа на СофтУни.

Партньорството предвижда изграждане на дългосрочна рамка за подкрепа на младите хора в града и региона, като им се осигури достъп до качествено образование и реални възможности за професионална реализация в сферата на технологиите.

СофтУни и Община Пазарджик ще обявят отварянето на кандидатурите за първата програма още в седмицата след великденските празници. Обученията ще се проведат на живо в Пазарджик, като първоначално ще бъдат позиционирани в сградата на ПМГ „Константин Величков".

Текущият формат има пилотен характер, а още през 2025 г. се предвижда откриването на ново, специализирано пространство, което ще посреща присъствени курсове по различни направления от образователната екосистема на СофтУни.

Успехът на стартиращата програма ще даде основа за надграждане с нови модули и обучения още в рамките на 2025 г., като целта е да се създаде устойчива, динамична обучителна структура, адаптирана към нуждите на младежите и перспективите за нов пазар на труда в региона.

СофтУни организира най-задълбочените професионални програми по софтуерно и QA инженерство в България, предоставяйки възможност на курсистите да придобият професия "софтуерен инженер" или "инженер по автоматизирано тестване на софтуер". Учебните планове по софтуерно и QA инженерство на СофтУни са внимателно разработени с прякото участие на компаниите от IT сектора, включвайки работа с най-съвременните софтуерни технологии и усвояване на най-добрите практики в сферата на програмирането и софтуерното тестване.

При успешно преминати обучения Programming Basics и Programming Fundamentals, от програмата по софтуерно инженерство, желаещите могат да надградят до популярни и търсени професии като Software Engineer with Python, Software Engineer with JavaScriptи Software Engineer with C#.

Освен професионалните програми по софтуерно и QA инженерство, СофтУни организира редица курсове на разнообразни теми от IT и дигиталната сфера като системна администрация, изкуствен интелект, киберсигурност, роботика и много други.