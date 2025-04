„Да, България“ избира председател на национална конференция, вижте кои са кандидатите

На Национална конференция днес Движение „Да, България!" избира председател на партията, национално ръководство и определя основните си насоки за развитие в следващите три години.

Шестима са кандидатите за председател: Божидар Божанов, Веселина Александрова, Елисавета Белобрадова, Ивайло Мирчев, Надежда Йорданова и Свилен Трифонов.

Божидар Божанов

Божидар Божанов е народен представител от парламентарната група на „Продължаваме промяната - Демократична България" в 51-вото Народното събрание, избран от 23 МИР София.

Той е първият министър на електронното управление в България. Божанов беше член на правителството, което управлява от декември 2021 г. до август 2022 г. В рамките на 49-ия парламент е председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии и член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Депутат от парламентарната група на „Демократична България" в 45-ото, 47-ото, 48-ото, 49-ото и 50-ото Народно събрание. Член е и на Изпълнителния съвет на „Да, България!". Божанов е IT експерт и предприемач, основател на компания за информационна сигурност. Завършил Голдсмитс колидж, част от Лондонския университет. Бил е част от групата на IT експерти „Общество.бг", работеща за изграждане на по-добри дигитални инструменти за комуникация между държавата и гражданите.

Той вярва, че електронното управление е инструмент за постигане на много стратегически цели в управлението на публичния сектор – намаляване на корупцията, намаляване на бюрокрацията, повишаване на прозрачността. Електронното управление може да се случи с правилната комбинация от експертен капацитет и политическа воля, счита той.

Мотивация

„Благодаря за номинацията, тя носи със себе си задължение и отговорност. Приемам я със заявка да участвам активно в развитието на „Да, България" и на постигането на общите ни дългосрочни приоритети. През 2016 г. бях в инициативния комитет за учредяване на „Да, България", като оттогава участвам активно в работата в различни формати. Ще приложа този опит и към предизвикателствата, които предстоят пред „Да, България", а и пред страната. Ще работя за развитието и модернизацията на „Да, България!" и утвърждаването ѝ като основна политическа сила в център-дясното политическо пространство", обяснява Божидар Божанов.

Веселина Александрова

Веселина Александрова е втори мандат общински съветник в Пловдив. Средното си образование завършва в Езикова гимназия „Пловдив" с английски език. Висшите си образования също завършва в Пловдив, в ПУ „Паисий Хилендарски" – бакалавър по „Международни икономически отношения" и магистър по „Право". Работи като адвокат от вписването си в регистъра на Адвокатска колегия – Пловдив през 2007 г. до днес, с насоченост облигационно и корпоративно право. Политическият ѝ път започва със създаването на „Да, България" през януари 2017 г., като понастоящем е общински съветник в Общински съвет Пловдив с мандат 2023-2027 г. През 2021 г. завършва Академията за жени в политиката, организирана от The Alliance of Her – организация, подкрепена от Friedrich Naumann Foundation, European Liberal Forum и Европейския парламент.

Една от големите ѝ каузи с висока обществена значимост, започнала през декември 2021 г. и продължаваща до днес, е спасяването на Международен панаир Пловдив от пълното му придобиване от страна на Георги Гергов и очакваното му унищожаване за сметка на нов жилищен комплекс на негово място. Наскоро се заема и с друг значим въпрос – Епископската Базилика на Филипопол, чиито мозайки заради бюрократични неуредици са под риск от загиване. Работи с народния представител от Пловдив, Манол Пейков, за законодателни изменения, даващи възможност за разрешаване на управленската проблематика по отношение на тази ценност. Законодателната идея е консултирана с всички заинтересовани страни, включително и в разговор със служебния министър на културата, след който получава съгласие. С активни действия успява да предотврати прокарването през Общински съвет на няколко подробни устройствени плана, даващи възможност за чудовищно застрояване, което е сериозен проблем за общинската инфраструктура и качеството на живот в града. Това са една малка част от каузите ѝ, свързани със законност, прозрачност и опазване наследството на Пловдив.

Активен участник във всички действия на Движението в Пловдив още от създаването на „Да, България". През лятото на 2017 г. е избрана за председател на пловдивската организация на „Да, България" и преизбирана за още два мандата, до отвода си от четвърти мандат на отчетно-изборното събрание на пловдивската организация през април 2024 г. Член на НС и ИС на Движението от 2018 г., като основната ѝ активност досега е била в работни групи, изискващи познанията на юристи. Във всичките си роли – на член на ИС, на НС, на председател на местна организация, на общински съветник, действа със съзнанието, че представлява Движението и гради неговия публичен образ.

Мотивация

„Защо се кандидатирам за председател на „Да, България", след като с убеждението, че това е работа за хората в София, отказах няколко номинации (включително на собствената ми организация в Пловдив)? Кандидатирам се заради предизвикателството да оборя точно този предразсъдък, че това е работа за хората в София и за да поставя и Пловдив, и жените на масата – включително, предизвиквайки себе си. Защото в България няма парламентарно представена партия, чийто лидер да е жена и тя да е родена, завършила и живееща извън София. А може да има. Това не е просто местен шовинизъм. Събитията в световен план са показателни, че България трябва да укрепне, за да е силен съюзник, а не далечният мрънкащ роднина, когото канят по задължение и никой не изгаря от желание да си говори с него. Това укрепване минава през засилване на отделните ѝ региони и прекратяване на безполезното безпомощно вторачване в София. Затова ще насоча вниманието си към използване конкурентните предимства на всяко населено място, включително във вътрешнопартиен план", обяснява Веселина Александрова.

Елисавета Белобрадова

Елисавета Белобрадова е народен представител в 51-вото Народно събрание, преференциално избрана в столичния 23-и МИР, като кандидат от листата на „Продължаваме промяната - Демократична България". Понастоящем е член на Комисията по образованието и науката, Комисията по труда и социалната политика, както и временната Комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на райски газ, наркотични вещества, прекурсори или техни аналози.

Основните приоритети на Елисавета Белобрадова: Ранното детско развитие от 0 до 3 години; Цялостна реформа на образователната система, която да гарантира на всяко дете достъп до качествен и ползотворен учебен процес. Основни цели на реформата трябва да бъдат оптимизация на учебните материали и учебниците, осъвременяване на програмите, подкрепа на преподавателите и усилена работа върху развитие на професионалното обучение, което да развие професионални компетентности и умения; Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за семейства с деца, с фокус върху децата с увреждания и децата със специални образователни потребности; Оптимизиране на публичните разходи в социалната и здравната сфера и образователния сектор, без нужда от увеличаване на данъчната тежест върху гражданите; Осигуряване на възможност на жените да работят и да се развиват пълноценно чрез гарантиране на повече места в училища и детски градини; Защита и подкрепа на уязвимите групи и хората с увреждания; Борбата с бедността; Инвестиция в хората и частния сектор; Предотвратяване на домашното насилие и агресията в училищата; Всеобхватна институционална подкрепа за работещото българско семейство; Укрепване, модернизиране и разширяване на отбранителните сили на републиката; Просперираща и икономически стабилна България, основана на насърчаване на свободната икономическа инициатива на гражданите, оптимизирана държавна администрация и дългосрочна държавна политика по инвестиране в българската икономика.

Елисавета Белобрадова е народен представител в XLVI, XLVII, XLVIII , XLIX, L и LI Народно събрание, член на движение „Да, България" от парламентарната група на Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България".

Мотивация

„Уважаеми дами и господа, членове на „Да, България!". С безкрайна благодарност и смирение приемам номинацията за председател на политическа партия „Да, България!". С ясното съзнание, че да бъда част от „Да, България!" е огромна отговорност, ще посветя работата си на политическата ни организация, на нейните членове и на нейните местни структури, независимо от ролята, която ми е отредена в нея. Моят път в „Да, България!" започна като граждански и преференциален кандидат. Това са двете най-ярки характеристики, откакто бе създадена „Да, България!" и е в основата на това как печели доверието на хората – с гражданска активност и разпознаваеми личности, които се посвещават на работа с избирателите и така печелят доверието им. Народен представител съм в последните шест парламента. Пътят ми първо на член на политическа партия „Да, България!", а впоследствие и като народен представител и член на Изпълнителния съвет на „Да, България!", ме постави в уникално положение да започна да работя изключително интензивно с хората, създали този необикновен проект, и ме научи да работя рамо до рамо с тях от самото начало. В „Да, България!" се научих на екипност. Научих се на доверие към хората, с които работя ежедневно. Научих се на скромност, на смирение и на това, че общността е над желанията и капризите на отделния човек. Но всеки човек и неговата ярка индивидуалност е част от забележителната картина от хора, която представлява политическа партия „Да, България!". Приемайки с огромна благодарност номинацията, ще използвам дните до Националната конференция, за да изложа своята теза за свободна, силна и европейска България. Най-важният разговор, който трябва да проведем, е за републиката ни, нейната независимост, укрепването на институциите ѝ и поставяне на националния интерес в центъра на усилията ни. Ще участвам активно в дискусията за бъдещето на „Да, България!" с визията си за нейното самостоятелно и по-силно позициониране в дясната част на политическия спектър, където виреят принципите на свободните, предприемчиви и силни хора. Благодаря за доверието", обяснява Елисавета Белобрадова.

Ивайло Мирчев

Ивайло Мирчев е избран за народен представител от парламентарната група на „Продължаваме Промяната - Демократична България" в 51-вото Народно събрание от 23 МИР София. Депутат от парламентарната група на „Демократична България" в 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание, където е зам.-председател на Комисията по енергетика и член на Комисията за контрол над службите за сигурност. В 49-ото Народно събрание членува в Комисията по отбрана и Комисията по енергетика, и е председател на Групата за приятелство България – Украйна.

Ивайло Мирчев е икономист и основател на две български IT компании с успешни продукти за международния пазар. Член е на Инициативния комитет за учредяването на „Да, България!", неин учредител и част Изпълнителния съвет.

Той е един от създателите на дигиталната платформа за честни избори „Ти броиш".

Мотивация

„Уважаеми членове на „Да, България!". Приемам с благодарност номинацията за председател. Приемам я с ясното съзнание за отговорността на тази позиция, с ангажимент да надградя постигнатото от „Да, България!" и да продължа зададената посока на развитие от досегашния лидер на партията г-н Христо Иванов. Винаги съм възприемал „Да, България!" като двигател на необходимите за страната реформи – модернизация и установяване на демократичен правов ред. От самото създаване на партията участвам активно в нейната дейност – като учредител, член на Националния и Изпълнителния съвет, народен представител. Надявам се този опит да бъда полезен за развитието и успеха на партията. Усилията ми ще бъдат насочени към развитие на силни организационни структури и разгръщане на експертния капитал на "Да, България!". Заедно с екипа, който мога да изградя, ще осъществяваме активна комуникация с нашите местни организации, членове, симпатизанти и избиратели, както и със заинтересованите страни по различни теми. Ще фокусираме потенциала на партията към създаване на ориентирани дясно-център политики. Ще продължим да преследваме изпълнението на програмните цели на „Да, България!" и решително ще отстояваме нашия отговор срещу заплахите и рискове пред защитата и сигурността на гражданите: Освобождаване на институциите от корупционните зависимости; Свобода на инициативата и предвидим бизнес климат – намаляване на бюрократичната тежест, подкрепа за високотехнологичните индустрии и развитие на дигитализацията, конкурентна икономика; Осигуряване на високо качество на образованието и здравеопазването и създаване на условия за разгръщане на творческия и научен потенциал; Силна местна власт и децентрализация; Защита на национална сигурност, модернизация на армията и достоен глас в структурите на ЕС и НАТО; Гарантиране на енергийна сигурност на страната, киберсигурността и защита на критичната инфраструктура; Пълна интеграция на България в сърцевината на Европа; Други стратегически задачи, свързани с просперитета и бъдещето на страната. Имам решимостта да работя за силна и европейска България и за утвърждаването на „Да, България!" като модернизационна политическа сила и гарант за демокрацията и свободния избор на всеки един български гражданин", обяснява Ивайло Мирчев.

Надежда Йорданова

Надежда Йорданова е избрана за народен представител от парламентарната група на „Продължаваме Промяната - Демократична България" в 51-вото Народно събрание от 23 МИР - София град. Народен представител в 45-ото, 46-ото и 48-ото, 49-ото и 50-ото НС. В 49-ото Народно събрание е председател на Комисията по конституционни въпроси и член на Комисията по правни въпроси.

Министър на правосъдието в правителството на България от декември 2021 г. до август 2022 г.

Юрист с експертиза в областта на административното и търговското право, обществените поръчки и проекти, финансирани от ЕС и международни организации.

Отявлен защитник на каузата за дълбока съдебна реформа в страната, която да гарантира на България модерна публична администрация, в услуга на гражданите, надеждни и устойчиви институции.

Каузата на Надежда Йорданова, за която тя работи от над 15 години: България да има модерна публична администрация, в услуга на гражданите. Тя вярва, че обществото ни има нужда от надеждни и устойчиви институции, за да просперира.

Мотивация

„Уважаеми госпожи и господа членове на Комисията по номинациите. В изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 2, т. 2 от Процедурните правила за номиниране и провеждане на избори на Председател, членове на Националния съвет и членове на Националната контролна комисия на Политическа партия „Движение Да, България" представям мотивите си за кандидатирането ми за член на Националния съвет на „ДА, България!". Работя активно за каузите на „Да, България!" от учредяването ѝ, включително и чрез участие в различните ѝ организационни структури. Националният съвет на нашата партия е колективният орган, който приема основните политически решения по важните въпроси, които засягат обществения и политическия живот в страната ни. Той е органът с най–широки правомощия между националните конференции на Движението. България и светът се намират в трудно и динамично време. Архитектурата на световния ред, формирана след Втората световна война и развита след края на Студената война, се променя и това поражда поредица от кризи. Европейският път на България отново е застрашен. Планетата се променя и това води до поредица от климатични бедствия. В тази бързо променяща се и несигурна среда, хората са тревожни и загрижени за ежедневието и бъдещето си. Същевременно изкуственият интелект, високата скорост на развитие на различни технологии поставят много въпроси за бъдещето на различни бизнеси и за пазара на труда. Вълната от крайнодесни и екстремистки нагласи изглежда естествена последица от това и не е нито случайно, нито краткотрайно явление. Ето защо ние днес като политици в Да, България ! носим отговорността да гарантираме България да бъде в ядрото на Европа, да не бъде отклонена от нейния европейски път. България да се модернизира бързо. Бизнесът в България да бъде подкрепен. Хората да бъдат подкрепени (след като страховете им разбрани и осмислени) да преминат през тази поредица от кризи. Решена съм да работя за намиране на политическо решение на всяко едно от тези предизвикателства, които описах, превръщането му в конкретни политики, нормативни решения и практическото им прилагане. По пътя, който вървя, заедно с моите колеги от Да, България! и колегите от Демократични България, успоредно с моите умения на юрист, правя усилия да развивам уменията си и като политик. Вярвам в екипния подход. Умея да работя в екип и да създавам екипи. Съчетаването на хора с различен професионален профил, личен характер и качества са ключови за успеха и устойчивостта на всяка една организация. Подобряване на екипната работа в Националния съвет на „Да, България!" ще бъде основен фокус в моята работа като негов член. Ще работя и за включване на все повече млади хора в партийната ни работа. Убедена съм, че това би бил работещия и устойчив начин за справяне с трудните задачи, които са пред нас като членове на „Да, България" и като граждани", обяснява Надежда Йорданова.

Свилен Трифонов

Свилен Трифонов е избран за народен представител от парламентарната група на „Продължаваме Промяната - Демократична България" в 51-вото Народно събрание от 8 МИР - Добрич. Бил е член на Комисията по земеделието, храните и горите, както и на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.

Свилен Трифонов е юрист със солиден опит в гражданското и търговското право, в областта на енергетиката, както и в управлението на процеси и екипи в частния сектор. Притежава и над 17-годишен процесуален опит. След успешно изкаран курс, в края на 2022 г. е вписан като медиатор в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Заместник-председател е на Общинския съвет в град Плевен, както и председател на постоянната комисия по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" към местния парламент. Учредител е и председател на местната организация на движение „Да, България!". Свилен Трифонов има магистърска степен по право и по икономика със специалност „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия". Роден е в Плевен, където живее, работи и участва активно в политическия живот.

Мотивация

„Уважаеми съмишленици! Кандидатирам се за председател на „Да, България!", защото вярвам, че политиката е инструмент за реална промяна, а не просто арена за противопоставяне. През годините съм изграждал своето разбиране за обществена отговорност не само чрез идеи, но и чрез конкретни действия, насочени към подобряване на средата, в която живеем. Вярвам, че мястото на България е сърцето на Европа и всяко отклонение от този път е стратегическа грешка, която не трябва да се допуска. С опита, който съм натрупал, искам да допринеса за развитието на партията като водеща сила в дясното и центристкото пространство, както и винаги да сме сред стратегическите партньори в ЕС. Досегашната ми обществена дейност: Винаги съм бил един от най-активните организатори сред местните общности. С труда и усърдието си, заедно с екипа, който ме подкрепя, сме привлекли множество членове на партията, създали сме една от най-големите и добре развити местни структури, както и сме изградили екипи на много места в страната. Регионалните политики винаги са били едни от основните ми приоритети и в тази сфера имам успехи и малки победи над бюрократичния апарат. Това лесно може да се проследи в различните етапи от политическото и развитие – като активист, като председател на МО, като общински съветник и като народен представител в 49-ото и 51-ото НС. В моята работа досега съм се ангажирал с инициативи, свързани с подобряването на демократичните процеси, гражданското участие и развитието на политики, които дават реални резултати. Сред ключовите ми ангажименти са: Работа по инициативи, които насърчават гражданското общество и включването на повече хора в процесите на вземане на решения; Развитие на мрежи от експерти и съмишленици, които да създават решения за модернизацията на страната; Активно участие в каузи, свързани с прозрачността в управлението и укрепването на върховенството на закона. Този опит ми дава увереност, че мога да бъда полезен за „Да, България!", като работя за укрепване на нейната организационна структура и влияние. Искам да бъда част от Националния съвет, защото вярвам, че: Можем да превърнем „Да, България!" в решаващ политически фактор - Нашата партия има потенциала не просто да бъде носител на ценности, а да се утвърди като водеща сила, която реално променя управлението. Това изисква стратегическо планиране, силна политическа комуникация и широка обществена подкрепа. Можем да предложим практически решения, а не само критика – България има нужда от компетентно и почтено управление, което да носи реални резултати. В моята работа винаги съм се водил от принципа, че решенията трябва да бъдат работещи, приложими и основани на дългосрочна визия. Можем да изградим силна партия с устойчиво гражданско участие – Политиката не се прави само в София или по време на избори. Нашата цел трябва да бъде да изградим стабилна мрежа от активни граждани, които споделят ценностите на „Да, България!" и имат механизми да влияят на решенията. Какво мога да предложа, на база досегашния си опит? Ясна стратегия за разширяване на влиянието на „Да, България!" чрез изграждане на работещи регионални структури и активизиране на нови групи избиратели. Това съм правил досега с доста добра успеваемост и считам, че с опита си мога да обучавам колеги, които също искат да поемат по този път. Повече взаимодействие между партията и гражданското общество, така че „Да, България!" да бъде не само политическа платформа, но и реална мрежа за промяна. Подобряване на вътрешнопартийните процеси, така че членовете и симпатизантите да имат повече възможности за участие и принос. Смятам, че моята досегашна дейност, заедно с енергията и опита ми, могат да помогнат на „Да, България!" да стане не просто алтернатива, а водеща политическа сила в България. Разчитам на вашата подкрепа, за да работим заедно за този успех!", обяснява Свилен Трифонов.

На 10 юни 2024 година след изборите за 50-о Народно събрание председателят на „Да, България!" Христо Иванов подаде оставка. Причината - резултатът, който коалицията „Продължаваме Промяната - Демократична България" постигна на вота. Още тогава той обяви, че няма да се кандидатира за лидер на Движението, пише Нова тв.