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19-годишен преби мъж пред заведение в Тервел

Дияна Райнова

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19-годишен преби мъж пред заведение в Тервел, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич. На 27 април, около 03:25 часа, е получено съобщение за възникнал конфликт пред питейно заведение в град Тервел. В болницата в Добрич е настанен 40-годишен мъж с мозъчна контузия. След проведени незабавни полицейски действия е установен извършителят на деянието - 19-годишен младеж. Работата по случая продължава.

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