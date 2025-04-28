19-годишен преби мъж пред заведение в Тервел, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич. На 27 април, около 03:25 часа, е получено съобщение за възникнал конфликт пред питейно заведение в град Тервел. В болницата в Добрич е настанен 40-годишен мъж с мозъчна контузия. След проведени незабавни полицейски действия е установен извършителят на деянието - 19-годишен младеж. Работата по случая продължава.