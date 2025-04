Катастрофа с моторист край Бачково (Снимки)

Според водачи изпреварвал с изключително висока скорост преди инцидента

За пътно произшествие с участието на моторист на пътя Асеновград-Смолян, в района на село Бачково, сигнализират шофьори.

На мястото има екип на полицията, движението е затруднено. От Центъра за спешна помощ в Пловдив обясниха пред "24 часа", че не са получавали сигнали за катастрофи в района.

Водачи твърдят, че мотористът е карал изключително бързо преди инцидента. "Безумно е точната дума, но не искам да изпадам в подробности, защото явно човекът е в тежко състояние . На бензиностанцията първото, което видях, е искрите, които излизаха от металната капачка по асфалта. На връщане - изпреварване с 200 по същия начин, почти хоризонтално долепен до земята", пише Манол Ружинов.