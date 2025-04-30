Иззеха 120 л нелегален алкохол от къща край Стамболийски

При спецакция срещу незаконното разпространение на контрабандни стоки полицаи от Районното в Стамболийски са иззели около 120 литра алкохол без платен акциз, съобщават от МВР. Високоградусната течност, разпределена в бутилки с различна вместимост, е открита вчера в дома на жител на Ново село, срещу когото се води проверка за държане на акцизни стоки без бандерол.