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Иззеха 120 л нелегален алкохол от къща край Стамболийски

24 часа Пловдив онлайн

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Нелегален алкохол.

При спецакция срещу незаконното разпространение на контрабандни стоки полицаи от Районното в Стамболийски са иззели около 120 литра алкохол без платен акциз, съобщават от МВР. Високоградусната течност, разпределена в бутилки с различна вместимост, е открита вчера в дома на жител на Ново село, срещу когото се води проверка за държане на акцизни стоки без бандерол. 

Нелегален алкохол.

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