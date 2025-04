ЕНП избра заместници на Вебер, Мария Габриел не е сред тях

"Европейската народна партия" избра заместници на председателя на партията Манфред Вебер, който бе преизбран по време на конгреса на ЕНП във Валенсия. Издигнатата от ГЕРБ Мария Габриел обаче не е сред тях. Това стана ясно от публикация на партията в социалната мрежа "Екс". We have just elected our new EPP Presidency! These are the people that will work hand in hand with our member parties to deliver for citizens all over Europe.



We listen. We lead. We deliver! 🇪🇺 pic.twitter.com/99C8QlM7LO — EPP (@EPP) April 30, 2025

За 10-те места за зам.-шефове, се бориха 12 кандидати. Сред тях бе и българката Мария Габриел, но в крайна сметка от най-голямата партия в Европейския парламент не я избраха.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който води българската делегация на конгреса, обяви, че отново ще предложат за зам.-шефското място бившата външна министърка.

Новите зам.-председатели на ЕНП са италианският външен министър Антонио Таяни, финландският премиер Петери Орпо, председателят на Комисията по външни работи в ЕП Дейвид Макалистър, румънският евродепутат Зигфрид Мурешан, полският евродепутат Анджей Халицки, хърватският комисар Дубравка Шуица, еврокомисарят от Австрия Магнус Брунер, Костис Хатцидакис, бившият ирландски еврокомисар Мърейд МакГинес и португалският евродепутат Пауло Рангел. ЕНП избра новите си зам.-шефове, но Мария Габриел не е сред тях СНИМКА: X/ @EPP

Мария Габриел беше два мандата зам.-председател на ЕНП като действащ еврокомисар. Габриел е изключително уважавана не само в ЕНП, но и във всички европейски институции.

Изборът на ръководство на най-голямата европейска партия има вътрешни правила, според заложените приоритети в новия мандат. Според тези приоритети се избират и ресорни зам.-председатели. Разбира се, избраните еврокомисари имат предимство за тези позиции.

Ето защо са избрани трима еврокомисари: Мейрид Макгинес (Ирландия)– еврокомисар по финансови услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, Магнус Брунер (Австрия)- еврокомисар с ресор вътрешни работи и миграция и Дубравка Шуица (Хърватия) – еврокомисар по демокрация и демография.