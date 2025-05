Израелският посланик: България доказа, че е истински приятел

България доказа, че е истински приятел. Това заяви във "Фейсбук" посланикът на Израел у нас Йоси Леви Сфари.

"Израел беше изправен вчера пред много трудна ситуация и българският премиер и министрите на външните и на вътрешните работи щедро предложиха помощ. В момента нуждите на Израел са много специфични, но желанието на българските власти да помогнат е оценено и наистина има значение", се казва още в позицията на израелското посолство.

Израелският министър на отбраната Израел Кац нареди на военните на 30 април да изпратят войски в подкрепа на пожарникарите, които се борят с бързо разпространяващите се горски пожари край Йерусалим. Кац нарече ситуацията "национално извънредно положение".