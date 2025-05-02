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Пожар в обор уби 28 домашни животни в село Ягодина

Валентин Хаджиев

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Пожарът е бил овладян от екип на РСПБЗН- Девин, преди да обхване съседна сграда. СНИМКА: АРХИВ

28 домашни животни са били изпепелени при пожар в село Ягодина, община Борино. Животните са били в селскостопанска постройка, която пламнала тази рано сутрин.
Причините за възникването на огъня са в процес на изясняване. Пламъците са унищожили цялата селскостопанска постройка с площ 44 кв.м, покривна конструкция от 50 кв.м, един лек автомобил, около 2000 кг сено и 20 куб.м дърва за огрев. Пожарът е овладян преди да обхване съседна сграда. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарът е бил овладян от екип на РСПБЗН- Девин, преди да обхване съседна сграда. СНИМКА: АРХИВ

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