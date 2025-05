Отиде си актьорът Иван Самоковлиев (Снимки)

С дълбока скръб съобщаваме за кончината на нашия обичан колега и приятел Иван Самоковлиев, който ни напусна днес на 84-годишна възраст. Това съобщиха от Драматичен театър „Сава Огнянов"-Русе на официалната си фейсбук страница.

"Той беше не само талантлив артист, но и невероятен човек с голямо сърце и безкрайна отдаденост към театъра и киното. През своята дълга и успешна кариера той остави незабравими следи в сърцата на хиляди зрители със своите изпълнения и роли. Неговите постижения ще продължат да вдъхновяват бъдещите поколения артисти и любители на изкуството", допълват от театъра.

"Ще го помним с неговата усмивка, харизма и непоколебим дух. Нека почива в мир!", пише още в публикацията.

С дълбока скръб съобщаваме за кончината на нашия обичан колега и приятел Иван Самоковлиев, който ни напусна днес на... Posted by Драматичен театър "Сава Огнянов" - Русе on Monday 5 May 2025

Съпругата му - русенската художничка Виолета Радкова, се прости с актьора с трогателн пост:.

"ОТИДЕ СИ, МИЛИ... Сбогом, гадже!", написа Радкова във фейсбук профила си.

"Само Бог, който ме благослови с теб - в моя живот, знаехте колко те обичам... ИВАН - значи Божия милост!", допълни тя.

"Ще изпратим моя любим в небесния театър на 10.05. в 13ч., в църквата "Всях Светих", в чиито основи е вградено и неговото име...", сподели Радкова.