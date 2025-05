Точно преди 6 години: вижте как папа Франциск се обърна към група младежи в София (Видео)

„Да живее папата, да живее папата!", повтаряха в хор български младежи в центъра на София на тази дата точно преди 6 години. Тогава главата на Римокатолическата църква, който посети България, направи кратко отклонение от програмата си. Вместо да влезе в папамобила, който го чакаше на жълтите павета, той реши да отиде до шумно скандиращата група млади хора и да поговори с тях. Направи жест да притихнат, за да го чуят, а след това им каза: "Вижда се, че сте млади и умеете да вдигате шум. Искам обаче да ви попитам нещо: можете ли да пазите тишина в сърцето си? За да откриете в сърцето си най-благородните чувства. Това е нещо много хубаво и е начин да се помолиш", каза папа Франциск, обръщайки се с усмивка към младите българи, които го слушаха притихнали. „А сега продължете да вдигате шум. Но винаги, правейки шум, пазете и малко тишина в сърцата си. И молете се за мен", допълни Франциск. Папа Франциск и младежите в София Снимка: Фейсбук/ Andrea Tornielli

Видеото с любопитния и импровизиран разговор извън програмата на папата в София на 5 май 2019 г. припомни днес с публикация в профила си във фейсбук италианският журналист и писател Андреа Торниели. Споделянето отново на видеото, публикувано преди 6 г., беше харесано от над 1100 души в социалната мрежа. Торниели е редакционен директор на изданията на ватиканските медии. От 2018 г. ръководи Дикастерията за комуникация на Светия престол. Sofia, fuori programma con i giovani Posted by Andrea Tornielli on Sunday 5 May 2019