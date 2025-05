Антон Тодоров: Бенишев е част от русофилистично цунами, а се е опасал с образа на Левски (Снимки)

Чудя се къде ще му излезе края на това русофилистично цунами, което ни залива. Това написа във фейсбук профила си политологът Антон Тодоров и сподели снимки на ММА боецът Валентин Бенишев, който преби мъж, за когото смятал, че с колата си му пречи да паркира.

"Опасал се с образа на Левски същият този Бенишев, докато държи руското знаме?!", коментира той.

ММА боецът Валентин Бенишев Снимка: Фейсбук/Антон Тодоров

"Сигурно сте прочели за ММА бабаита Валентин Бенишев, който е потрошил 23-годишен младеж снощи в Студентски град. Избити зъби, счупени глезени и т.н. Подобните нему го защитават, но аз открих тези снимки и без никакво колебание съм на обратната страна, на страната на пребитото момче (което наивно се е опитало да се защити с газов пистолет!!!). Чудя се къде ще му излезе края на това русофилистично цунами, което ни залива. И застрашава да се превърне в трагедия", допълни Тодоров.

"Тези хора са готови да убиват - сами си го признават. А небрежното преподаване и познаване на българската история води до нонсенс като този, който се вижда на снимките - опасал се с образа на Левски същият този Бенишев, докато държи руското знаме?!?! Ако беше поне малко понаучил бг историята, щеше да знае, че Московията е тази, която уби Левски. Чрез Николай Игнатиев. Нещата са трагични и крайно неприемливи, но за да ви "успокоя" - няма да се оправят и нормализират. Тези с татусите на националните ни герои, които демонстрират рашизъм и русофилистичност се множат и много скоро, ако продължи тази нега, ще прекрачат всякакви граници. И цената ще бъде голяма, недопустимо голяма", написа политологът.