Дете едва не бе отнесено, докато преминава през пътя в Кресна на тротинетка (Видео)

Дете едва не беше отнесено на главната пътна артерия в Кресна, докато се вози на тротинетка. Клип в социалните мрежи показва как детето се опитва да премине през платното, в същия момент един тир задейства аварийните си спирачки, а две коли го изпреварват по изключително опасен начин.

"Призоваваме всички родители да разговарят със своите деца за правилата за безопасно пресичане и да следят строго движението им край пътищата. На водачите напомняме да карат с повишено внимание, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, които застрашават живота на участниците в движението", пишат от Struma news.