Нанков: АМ "Хемус" вече щеше да е готова, спирането на строителството само я оскъпи (Снимки)

Магистрала "Хемус" вече щеше да е готова, а спирането на строителството й само я оскъпи. Това написа във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков. Той показа кадри на магистралата, заснети с дрон.

"Много спекулации се изговориха за строителството на автомагистрала "Хемус" през последните четири години. Стана ясно, че всички те са били политическа пропаганда", коментира той.

По думите му гражданите видяха спряното строителство и разрухата. "Видяха и още нещо - когато не управляват некомпетентните служебни кабинети на президента или неговите протежета в политиката (тези от Промяната), "Хемус" се строи".

"Магистралата отново напредва. Това са фактите. Какво постигнаха като спряха строителството ли? Оскъпиха я. А "Хемус" вече щеше да е готова", допълни Нанков.