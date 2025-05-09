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14-годишно момче е пострадало при катастрофа с лек автомобил в град Монтана

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14-годишно момче е пострадало при ПТП с лек автомобил в град Монтана

 На 8-ми май .2025 г. около 14,30 ч. на бул. "Александър Стамболийски", срещу изхода на бензиностанция, 14-годишно дете от село Стубел, община Монтана, тичайки, внезапно пресякло пътното платно, при което било блъснато от лек автомобил "Мицубиши Колт" с монтанска регистрация, управляван от 68-годишн водач от гр. Берковица. Пострадалото момче е настанено за лечение в МБАЛ Монтана с комоцио, без опасност за живота. Направените проби на водача на лекия автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед и образувано досъдебно производство.

14-годишно момче е пострадало при ПТП с лек автомобил в град Монтана
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