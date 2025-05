Желязков на среща с "коалицията на желаещите": България непрекъснато подкрепя Украйна

България непрекъснато подкрепя Украйна от началото на войната. Всички ние трябва да направим така, че Украйна да бъде в най-силна позиция за постигане на справедлив и траен мир. Това заявих по време на ВТК на държавните и правителствените ръководители от „коалицията на желаещите" за Украйна. Това пише премиерът Росен Желязков в своя публикация в социалната мрежа "Екс". Bulgaria continuously supports Ukraine since the beginning of the war. We must all bring Ukraine in the strongest position to achieve a just and lasting peace. I stated this during a VTC of the heads of state and government of the ‚coalition of the willing‘ for 🇺🇦 pic.twitter.com/xyrqU2bHoR — Rossen Jeliazkov (@R_ZhelyazkovPM) May 10, 2025

Срещата на лидерите на така наречената "Kоалиция на желаещите" се провежда в Киев.

Създадена по-рано тази година и ръководена от Франция и Великобритания, коалицията е израз на появилото се безпокойство сред европейците, че САЩ вече не представляват голяма опора на Украйна в тригодишната ѝ битка срещу пълномащабната руска инвазия.

"Ние се нуждаем от тази коалиция и тя трябва да бъде достатъчно силна, за да гарантира сигурност в съответствие с общата ни визия", заяви Зеленски в петък.