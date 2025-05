Желязков и Макрон обсъдили прекратяването на войната в Украйна и осигуряването на траен мир

Премиерът Росен Желязков разговаря с френския президент Еманюел Макрон в Тирана за прекратяването на войната в Украйна и постигането на дълготраен мир.

"Разговарях с френския президент Еманюел Макрон за необходимостта от единен европейски подход за прекратяване на войната в Украйна, осигуряване на траен мир и задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната и иновациите. Мирът изисква решителност и единство - изградени върху споделени ценности и колективни действия", написа Желязков в публикация в социалната мрежа Екс.