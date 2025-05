Как да стигнем до матурата без задръствания

Кампанията "Училището, което искаме" призовава столичани да предприемат мерки, за да помогнат на зрелостниците да стигнат навреме за матурите въпреки липсата на градски транспорт. Инициативата носи посланието „Дай път на зрелостниците!" и се разпространява във фейсбук.

"На 21 и 23 май (сряда и петък) ще се проведат Държавни зрелостни изпити. Хиляди младежи, квестори, технически персонал трябва да стигнат навреме в училища, определени чрез случайно разпределение, които често са на километри от домовете им. В момента изглежда, че единственият начин това да се случи в София, ще е с лични автомобили", пишат от кампанията.

"Нека им осигурим достъпно придвижване в интервала от 06.30 до 08.30 ч. без задръствания и допълнително тревоги!", допълват те.

"Как можете да помогнете? Работодатели, намалете продължителността на работния ден и отложете началния му час!

Служители, предложете в този ден да работите от вкъщи, или да започнете работния ден в по-късен час!

Активни хора, оставете автомобилите и вървете пеша или ползвайте велосипед!", призовават от "Училището, което искаме" и призозават да дадем път на зрелостниците в този важен за тях ден.

"Благодарим на зрелостника, който застана зад това послание. Надяваме се той, и всички млади хора на прага на живота като възрастни, винаги да имат зад гърба си подкрепяща общност в моментите на големи предизвикателства", пише още в публикацията.

Протестът на шофьорите от градския транспорт започна на 14 май с искане за по-високи заплати. Те настояваха за по-добри условия на труд и ръст на възнагражденията от 400 лв, но впоследствие намалиха искането на 300 лв. повишение.

Министерството на образованието и науката сформира щаб дни преди матурите на зрелостниците заради проблемите с транспорта в столицата. В момента се прави анализ каква част от дванасейтокласниците и учителите няма да могат да стигнат до училищата в изпитните дни заради спрения транспорт.

Образователното ведомство вече е мобилизирало автобуси от страната, които да помогнат в извозването на учениците, а кметът Васил Терзиев заяви, че се обмисля премахването на синята и зелената зона на 21 и 23 май