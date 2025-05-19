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17-годишен без книжка шофира пиян в Пампорово

Валентин Хаджиев

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17-годишният младеж е задържан СНИМКА: АРХИВ

Неправоспособен непълнолетен, шофирал след употреба на алкохол, е задържан в курорта Пампорово. Полицейски екип е спрял за проверка лек автомобил „Пежо 307", управляван от 17-годишен жител на Карнобат. При проверката е установено, че младежът е неправоспособен, а при извършена проба с техническо средство е отчетена концентрация от 1.25 промила алкохол в издишания въздух. Младежът е задържан, а по случая е образувано бързо производство.

17-годишният младеж е задържан СНИМКА: АРХИВ

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