17-годишен без книжка шофира пиян в Пампорово

Неправоспособен непълнолетен, шофирал след употреба на алкохол, е задържан в курорта Пампорово. Полицейски екип е спрял за проверка лек автомобил „Пежо 307", управляван от 17-годишен жител на Карнобат. При проверката е установено, че младежът е неправоспособен, а при извършена проба с техническо средство е отчетена концентрация от 1.25 промила алкохол в издишания въздух. Младежът е задържан, а по случая е образувано бързо производство.