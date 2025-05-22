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15-годишен се движел с АТВ без регистрация в село Владимирово

Камелия Александрова

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15-годишен се движел с АТВ без регистрация в село Владимирово

Полицаи засекли 15- годишно момче от монтанското село Владимирово, община Бойчиновци в нарушение на пътя. Около 20 и 30 часа на 21 май да управлява АТВ "Кавасаки" модел "KFX 400", без поставена регистрационна табела. След извършена справка е установено, че МПС-то не е регистрирани по надлежния ред. По случая е образувано бързо производство за извършено престъпление по член  345, ал.. 2 ОТ НК. РУ Монтана продължава работата по случая. 

15-годишен се движел с АТВ без регистрация в село Владимирово

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