77-годишен мъж загина, след като автобус на градския транспорт помете лек автомобил на кръстовището на "Орион" в София. Катастрофата е станала рано тази сутрин.

Сигналът е подаден в 6.12 часа. Линейката е пристигнала за 8 минути. Възрастният мъж е бил с травма на главата, в безсъзнание. Откаран е във ВМА, където е починал, съобщава БНТ.