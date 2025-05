Съдът: Велико Минков трябва да оставя детето 2 пъти месечно да спи при обвинената в убийство Габриела

Съдът в Бургас даде на Габриела Славова, подсъдима за убийството на съпруга си Пейо Пеев разширен режим с преспиване за малкия й син Кристиян. "Решението на Окръжен съд - Бургас излезе преди десетина дни и въпреки че най-сетне - около 20 месеца след като го заведох делото и година след като излязоха резултатите от ДНК експертизата - го има черно на бяло, че съм баща на сина си, все още не мога да се зарадвам на това решение", пише във фейсбук профила си Велико Минков, който е баща на детето.

"Как си представяте, щеше да реши съдът, ако мъж беше убил съпругата си - предумишлено, по особено мъчителен начин и с такава жестокост към собственото си дете, осъждайки го да остане сирак и да живее, знаейки всичко това?", пише още в публикацията си бащата на детето, като допълва, че ще обжалва решението в частта за режима.

"И тук няма оправдание, че е калпав законът, както е в случаите, когато съдът няма правомощия да отсъди споделеното родителство, въпреки че това е най-добрият интерес на детето - и в сегашния закон чл. 59 ал. 8 СК позволява на съда да осигури защитена среда за срещите. Но поради каква причина решава да не го направи - оствавям извода за вас", завършва публикацията си Велико Минков.