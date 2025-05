"Детски панаир" ще зарадва малчуганите в София за 1 юни

На 1 юни от 11.00 ч. до 19.00 ч. пред Народен театър "Иван Вазов" и Градската градина традиционната празнична инициатива "Детски панаир" ще предложи над 40 културно-образователни инициативи за деца с безплатен вход.

"Детски панаир" се организира от фондация "Изиарт" с финансовата подкрепа на Столичната община – Календар на културните събития.

Фондация "Изиарт" създава специални игри за музеите и галериите. Тази година основна тема на "Детски панаир" е културно-историческото наследство и опазването на околната среда. В Софийската градска художествена галерия ще се проведе специална игра, посветена на изложбата "Как изкуството на Япония и Китай навлиза в българските земи до края на XX век", в Националния археологически институт с музей към БАН и в Националния етнографски музей ще се проведе играта "Търсачи на съкровища", в Регионален исторически музей – София ще бъде представена за първи път интерактивната игра "Музеен детектив", създадена с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура", и "Градска архитектурна игра".

Ателие за детска рисунка на тема What does peace look like to me? ще се проведе като част от инициативата на CITYarts Pieces for Peace, организирана в 183 страни в света.

За децата, които се интересуват от изкуство, са предвидени работилници по стъклопис, архитектура, пясъчни рисунки, плъсти, сапунена работилница, грънчарство, детски играчки, макиаж, маски, магнити, ритони, "Университет на науката", роботика, Ебру, енкаустика, мозайки, мода и т. н.

На сцената на "Детски панаир" ще има музикални и театрални спектакли, танци, зумба и игри за най-малките.

Автентична пожарна кола отново ще паркира на територията на "Детски панаир", за да могат малчуганите да се качат на нея и да влязат в ролята на пожарникари.

"Детски панаир" е първият културен градски фестивал за деца и се е превърнал в едно от най очакваните събития в началото на лятото. Основната му цел е децата да бъдат въведени в света на изкуството и културата посредством творчески ателиета както на открито, така и в редица културни институции – музеи и галерии. Проектът не е комерсиален – фондация „Изиарт", Столичната община и партньори осигуряват на всички желаещи деца да се включат абсолютно безплатно в разнообразните работилници. "Детски панаир" се финансира от Столичната община в рамките на Календара на културните събития на София.