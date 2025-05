Калин Таушанов е мотористът, загинал край Серес, приятели се прощават със силни думи

Калин Таушанов е загиналият български моторист край гръцкия град Серес на 26 май тази година.

39-годишният българин е починал от нараняванията си, след като се забил в бетонна стена, докато е тренирал с мотоциклета си на пистата, научи "24 часа". Приятелите му казват, че е бил много спокоен и разумен, не е карал рисково, подозират, че му е станало лошо и е изгубил управлението.

"С огромно прискърбие искам да ви съобщя, че на 26.05.2025 г. в трагичен инцидент моят брат Калин - един прекрасен и винаги усмихнат човек ни напусна завинаги", съобщи в профила на Калин сестра му Радина.

"Сигурна съм, че всеки, който го е познавал, ще го запомни с доброто му сърце и светлата му душа. Живя като достоен съпруг, баща, син, брат, внук, приятел и колега на всички нас".

Сестрата на Калин кани всеки, който иска да си каже последно сбогом с него, да дойде на 31.05.2025 г. в 11 ч. в храм "Св. Параскева", намиращ се на ул. Георги Раковски" 58 в София.

Калин Таушанов е участвал в мотогрупи, една от които Trackdays Bulgaria. Организаторите на пистовите събития също изразиха съболезнования на близките след нещастния инцидент с Калин.

"Сърцата на цялата ни #TrackDaysBulgariaFamily са свити от скръб. Загубата на един от нас, част от нашето голямо семейство на пистата, е неизмерима", пишат организаторите.

"Ще помним Калин винаги такъв, какъвто беше – един страхотен човек, винаги усмихнат, винаги отзивчив, винаги готов да помогне. Човек с голямо сърце, чиято доброта и страст към мотоциклетите докосваше всички ни. Липсата му оставя огромна празнина".

"От името на целия екип на Trackdays Bulgaria и на цялата ни общност, изказваме нашите най-искрени и дълбоки съболезнования на неговото семейство, близки и приятели. В този съкрушителен момент, мислите ни са изцяло с вас", коментират организаторите.

По думите им тази огромна трагедия напомня по най-тежкия начин колко е ценен всеки миг и колко е важно да се пазим един друг, на пистата и извън нея. "Нека бъдем по-добри, по-внимателни и да ценим времето, което имаме заедно".

"Светъл път, приятелю. Винаги ще бъдеш в мислите и сърцата ни, когато сме на пистата. Никога няма да те забравим. Почивай в мир", пишат от Trackdays Bulgaria.