Пазарджик се наводни след проливен дъжд този следобед.

Кадри в социалните мрежи показват улиците, които са пълни с вода, а хората коментират, че причината е в непочистените шахти. Получен СИГНАЛ: Обещаваха ни промяна, а е същото. Шахти не се чистят в нашия квартал, боклук по улицата ги запушва. Все... Posted by Пазарджик говори on Saturday 31 May 2025