Враговете на еврото опитват да блокират парламента, започнаха да се събират (Видео, снимки)

Започна протестът на "Възраждане" против влизането на България в еврозоната. На място има стотици, носещи български знамена и такива на партията на Костадин Костадинов. Те са се събрали пред Българската народна банка.

Започна протестът на "Възраждане" против влизането на България в еврозоната Снимка: Георги Палейков

Движението по булевард "Цар Освободител" не беше блокирано, но протестиращите вече се насочиха към парламента, скандирайки: "Оставка!". Те се опитват да минат през полицаите и да влязат вътре. Повечето плакати, които носят протестиращите са с надписи на английски: "No to the euro, yes to our lev", "Dictate", "Brussels ≠ Bulgaria", "The euro is not democracy" и "First ask the people".

Протестът на "Възраждане" Видео: Георги Кюрпанов

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов призова за протести в цялата страна, защото "борбата трябва да продължава".

"Получихме съобщение от полицията в 8:30 ч., че от БНБ казали, че събраните няколко десетки пречат на работата на БНБ, като вдигат шум. Не им пречим, като вдигаме шум, те не работят. Ако този насилствен доклад бъде положителен, БНБ спира да съществува, вече няма да има БНБ. Управляващите на практика елиминираха банката предварително", заяви той пред протестиращите.

След него пред хората говори и лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

На протеста е и Диляна Гайтанджиева, която бе обявена за агент на ГРУ от разследващия журналист Христо Грозев.

"За мен е чест да съм сред вас, защото трябва да покажем, че сме силни, че сме заедно, че сме свободни и ще се борим за държавата си", заяви журналистката и благодари на хората за подкрепата.

Повечето хора са от организациите на партията от други градове в страната: Кюстендил, Русе, Ловеч, Плевен, Добрич и други.

За днешния протест призова лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в събота, когато симпатизанти на партията и противници на приемането на еврото се събраха пред парламента и тръгнаха на шествие из центъра на София. Тогава Костадинов поиска хората да блокират работата на Народното събрание, защото днес се очаква да пристигнат комисари от Европейската комисия, за да бъде обявен очаквания конвергентен доклад за присъединяването на страната към единната парична зона.

В района има засилено полицейско присъствие, а около парламента полицаи проверяват желаещите да преминат покрай него или да влязат вътре.

