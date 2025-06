Бивш ученик откри стрелба в училище в Австрия, има загинали и ранени (Обновява се, видео)

28 ранени и 10 загинали при стрелба в училище в австрийския град Грац. Четирима от ранените са в тежко състояние, а някои от жертвите са простреляни в главата.

В района на училището се извършва мащабна полицейска операция и на специалното подразделение „Кобра", съобщиха австрийският вестник „Кронен цайтунг" и "Дейли мейл".

Стрелбата е започнала около 10 ч. местно време. Сред жертвите има ученици и преподаватели. Осем от загиналите са ученици, включително и стрелецът. Загинал е и един възрастен, като не е ясно дали той е учител. Болницата в Грац е претоварена след стрелбата.

В момента сградата се претърсва щателно.

По данни на "Кронен" заподозреният извършител е на 22 години и е бивш ученик. Той е открит мъртъв в тоалетната. Предполага се, че се е самоубил. 🇦🇹| School shooting in Austria, Graz. At least 5 killed. pic.twitter.com/V7S3p0qc05 — Eternal Glory (@EternalGlory0) June 10, 2025 BREAKING - Five individuals killed and two others were wounded in a horrific armed assault on a school in Graz, Austria.



In response, Austrian police have launched an extensive security operation across the city to address the tragedy and ensure the safety of residents. pic.twitter.com/LbxGdF6vR9 — Intel Tower🗽 (@inteltower) June 10, 2025

Стрелецът е открил открил огън в две от класните стаи. Смята се, че е бил жертва на тормоз. Един от учителите разказа пред в. „Кронен цайтунг", че се е барикадирал в една от стаите, за да предпази учениците си. 🇦🇹 Áustria 🇦🇹



🚨Mais um ataque terrorista🚨



Tiroteio em escola deixa 9 mortos.



Homens munidos com armas de fogo dispararam contra alunos e professores numa escola em Graz, no distrito de Lend #Áustria



Até agora vão 9 falecidos, entre eles 6 crianças. A polícia fechou todas… pic.twitter.com/YMrOJOuJx8 — Cianurosex (@cianurosex) June 10, 2025 More views from the Graz school shooting in Austria https://t.co/vFzsUDzR17 pic.twitter.com/t9RlNOn7kj — Open News 🗞️ (@OpenNewNews) June 10, 2025

Очаквайте подробности.