Ние сме единствената образователна институция, обучаваща кадри за метрото, казва ректорът на Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”

- Проф. Кръстанов, имате управленски опит като зам.-ректор, декан и ръководител на катедра, какви са приоритетите като ректор на Висшето транспортно училище, което оглавихте през февруари?

- Основното, заложено в моята мандатна програма, е утвърждаване на Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” като уникална, авторитетна, модерна образователна и научноизследователска институция, стъпила на своите вековни академични традиции и стандарти. Приоритетите са доста, някои от тях са развитие на модерен и пазарно ориентиран образователен процес с необходимия професионален профил и висока квалификация чрез интегрирани и хибридни бакалавърски, магистърски и докторантски програми, включително и с обучение на чужд език. Развиваме материално-техническата база, изграждаме и надграждаме нови модерни и иновативни лаборатории и зали. Сред

приоритетите

са още предлагане на иновативни образователни и обучителни услуги за следдипломно обучение, повишаване на квалификацията, професионално развитие - сертификационни и професионални курсове; разширяване на научното и приложното сътрудничество и партньорства с институции, индустрия, български и международни партньори за създаване на благоприятна среда за научни изследвания, проекти и задачи; поддържане на постояннен и равноправен диалог със студентската и докторантската общност.

- Висшето транспортно училище има над 100-годишна история. Какви кадри излизат от него днес и каква е тяхната реализация?

- Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” е с богати традиции (вече над 103 г.) в обучението на студенти в разнородни сектори, стратегически и важни за икономиката на страната ни. Ние обучаваме в две основни области на висшето образование - в технически науки и в социални, правни и стопански науки. Професионалните направления са седем: “Машинно инженерство”, “Електротехника, електроника и автоматика”, “Архитектура, строителство и геодезия”, “Комуникационна и компютърна техника”, “Транспорт, корабоплаване и авиация”, “Общо инженерство” и “Икономика”. Нашите студенти придобиват инженерна, специална, икономическа подготовка и квалификация за сектор “Транспорт”, “Транспортна инфраструктура за реализация в машиностроене”, “Транспортна техника, логистика, строителство”, “Телекомуникации и осигурителна техника”, “Електроенергетика”, “Икономика и управление на транспорта” и др.

Рейтингът на висшите училища в България през годините отрежда високи позиции за ВТУ, като в доста от професионалните направления заемаме високи места в класацията. Това е показателно за качеството на обучението на инженерно-технически и икономически специалисти. Реализацията на нашите студенти след завършването им на съответните степени на образование е над 90%. Наши потребители на кадри са всички транспортни фирми, големите превозвачи, логистични, фирми, големи строителни компании, комуникационни компании, фирми от сектор “Енергетика”, общинските дружества и много други. Голяма част от нашите завършващи студенти заемат ръководни постове в държавната администрация, в общински структури и институции. Ние сме единствен обучител на кадрите, управляващи метровлаковете за “Метрополитен” ЕАД.

- Участвате ли в международни мрежи с други висши училища?

- Имаме над 50 споразумения по програма “Еразъм +”,

участваме активно в международни проекти съвместно с университети и компании. Някои от тези проекти са: GEENUP: European youth reflecting about the green future of Europe - проект към CERV Lump Sum Grants, European Education and Culture Executive Agency, ECVET compatible 3D printing training modules for automotive technologies - проект по “Еразъм +”, “Дигите на река Дунав”, устойчиви на изменение на климата - CHERUBIM - многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион. NEXUS Next-gen technologies for enhanced metro operations е проект по “Хоризонт Европа”. Имаме дългогодишно сътрудничество с Технологичния университет в Нингбо, Китай.

- Какво е партньорството ви с бизнеса?

- Бизнесът и ние сме в дългогодишно партньорство, доказано във времето. Имаме изключително гъвкава политика, съобразена с нуждите на бизнеса, многобройни споразумения и договори за сътрудничество. Ежегодно организираме дни на кариерата и дни на специалностите във факултетите ни. Там представители на редица бизнеси от сферите “Транспорт”, “Строителство”, “Машинно инженерство”, “Електротехника и електроенергетиса”, “Комуникационна техника и икономика” представят своята дейност и възможностите за реализация на нашите студенти при тях. Освен това във Висшето транспортно училище функционира Център за кариерно развитие, който е един от първите в страната и осъществява пряка връзка между обучаеми, завършващи и бизнеса. Тази година ще празнува своя 20-годишен юбилей. Нашите преподаватели са висококвалифицирани специалисти, тяхната експертиза е търсена в практиката.

- Каква е функцията на Центъра по иновативни транспортни технологии и системи?

- Този център беше създаден като научноизследователски проект преди около 5 г. Към момента в него се провеждат обученията за машинисти за различни серии локомотиви по заявка на железопътните национални и частни превозвачи. Освен това там се провеждат и обученията за машинисти по заявка на “Метрополитен” ЕАД. Идеята е този център да се оборудва с нови симулатори и тренажори за обучението на машинистите, като за това ще се търси съответното финансиране. Не на последно място ролята на иновациите в транспорта тепърва ще е още по-важна. И считам, че ние като обучаваща институция трябва да работим много повече към втедряване и практическото им използване.

- Какви са новостите в кандидатстудентската ви кампания?

- В рамките на кандидатстудентската кампания се подписаха редица споразумения за сътрудничество с професионални гимназии

в страната. На тази база се създаде по- тясна връзка с учениците, включваща провеждането на практическите им занятия в базата на Висшето транспортно училище. Наблюдава се засилен интерес от страна на учениците към нашата база, включваща специализирани лаборатории и симулатори. Наши преподаватели бяха поканени да провеждат практически часове в професионални гимназии, както и да вземат участие в държавните изпитни комисии за защита на дипломни работи на учениците. Вярвам и че изключително атрактивните ни специалности ще бъдат интересни за кандидат-студентите. Освен качествени образователни услуги и уникална материална база ние предлагаме на нашите студенти и възможност за настаняване в общежитие на територията на ВТУ. Ние сме специализирана обучителна институция, гъвкава в развитието и на нови специалности съобразно изискванията на пазара на труда и в търсенето на специалисти в световен мащаб.

За мен като ректор и за моя екип ще е важно да започнем и активна работа за привличане на чуждестранни студенти. Смятам, че съвсем скоро ще имаме успехи в това.