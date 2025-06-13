Осъждан младеж разби автомат в игрална зала в садовско село

Криминално проявен и осъждан младеж осъмна в Районното управление в Първомай за увреждане на чужда вещ, съобщиха от полицията.

Разследващите се отзовали на сигнал за счупен автомат в игрална зала в село Болярци, община Садово. Заподозреният 24-годишен мъж е бил задържан, срещу него е образувано досъдебно производство.

Междувременно служители на пловдивското Второ районно разкриха извършителя на друго увреждане. Преди две седмици в полицията постъпило съобщение за счупено стъкло на търговски обект в един от подлезите в центъра на града. При организираните издирвателни действия вчера е установен нарушителят - 17-годишен криминално проявен младеж. Срещу него също е образувано досъдебно производство.