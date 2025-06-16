Стопанска постройка изгоря в пловдивското село Царимир

Сигнал за пламъци в неизползваема селскостопанска постройка в частен имот в пловдивското село Царимир е подаден около 9,30 ч. в събота в Районното в Труд, съобщават от полицията. След приключването на действията на огнеборците е извършен оглед, при който е установено увреждане на около 50 кв. метра от покривната конструкция. В рамките на образуваното досъдебно производство се разследват причините за пожара.