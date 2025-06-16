ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София с първа стъпка към нов генерален план за орг...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/20722918 www.24chasa.bg

Стопанска постройка изгоря в пловдивското село Царимир

24 часа Пловдив онлайн

1152
Пожарна Снимка: Архив

Сигнал за пламъци в неизползваема селскостопанска постройка в частен имот в пловдивското село Царимир е подаден около 9,30 ч. в събота в Районното в Труд, съобщават от полицията.   След приключването на действията на огнеборците е извършен оглед, при който е установено увреждане на около 50 кв. метра от покривната конструкция. В рамките на образуваното досъдебно производство се разследват причините за пожара.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

За първи път заедно: Екатерина Михайлова х2 - за сцената и политиката (Видео)