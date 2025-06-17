Мъж блудствал с 12-годишно момиче в кола в София

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Обвиниха 39-годишен мъж за блудство с 12-годишно момиче в София, съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура.

На 02.04.2025 г. в автомобил в гр. София, обвиняемият В.С. е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление, по отношение на 12-годишно момиче.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор В.С. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.