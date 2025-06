СУ запазва позициите си в световна класация с университети от 130 държави

В публикуваната днес класация на Impact Rankings 2025 на Times Higher Education (THE), за шеста поредна година Софийският университет „Св. Климент Охридски" е класиран на 401-600 място от 2526 университета от 130 държави при 2150 университета, класирани през 2024 г. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Рейтингът оценява постиженията на университетите в изпълнение на глобалните цели на Организацията на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие.

Софийският университет е класиран в единадесет от седемнадесет цели, като запазва позициите си, независимо от увеличения брой участници. Методологията на класацията използва внимателно проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и балансирано сравнение на четири обширни области: научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване.

Класирането на Софийския университет в отделните направления е следното: 101-200 SDG 5 равенство между половете (Gender Equality); 101-200 SDG 7 достъпна и чиста енергия (Affordable and Clean Energy); 101-200 SDG 13 климатични промени (Climate action); 201-300 SDG 14 подводен живот - опазване на водните ресурси (Life below water), 301-400; SDG 15 живот на земята - опазване на биоразнообразието (Life of land), 401-600 SDG 8 достоен труд и икономически растеж (Decent Work and Economic Growth); 401-600 SDG 11 устойчиви градове и общности (Sustainable cities and communities); 401-600 16 правосъдие и институции (Peace, Justice and Strong Institutions); 601-800 SDG 4 качествено образование (Quality education); 1001-1500 SDG 3 здравословен живот и стимулиране на благосъстоянието (Good Health and Wellbeing). 601-800 SDG 17 партньорство за устойчиво развитие (Partnership for the Goals).