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12-годишно дете с тежка травма на главата след падане с тротинетка

Дима Максимова

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Возенето дори на един пътник на тротинетка е забранено.

12-годишно момиче от София е настанено за лечение в Плевенска болница с тежка травма на главата след инцидент с електрическа тротинетка. Сигнал за случая е получен снощи от болницата, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

От проведените действия по разследването до момента е установено, че снощи около 21,30 ч. в свищовското село Драгомирово при управление на електрическа тротинетка малолетно момче от същото село е загубило управление над превозното средство и е паднало. Пострадало е и возещото се на същото превозно средство 12-годишно момиче. По случая е започнато досъдебно производство.

Возенето дори на един пътник на тротинетка е забранено.

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