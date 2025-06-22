Шофьорът, ударил челно румънска кола в прохода "Петрохан", летял с висока скорост

Автомобилът със софийска регистрация, катастрофирал по обед вчера в прохода "Петрохан", изпреварвал рисково с висока скорост в завоите, което довело до челен удар в движеща се румънска кола, съобщиха от полицията.

Зад волана в червения автомобил „Фортинг" Т5 е бил 56-годишен столичанин. Той е пострадал, откаран е в болница "Пирогов", където е прегледан от медици и освободен за домашно лечение.

В другия автомобил млада пътничка е ранена, като е транспортирана в монтанската болница и след направените прегледи, е освободена.