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Шофьорът, ударил челно румънска кола в прохода "Петрохан", летял с висока скорост

Камелия Александрова

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Автомобилът със софийска регистрация, катастрофирал по обед вчера в прохода "Петрохан",  изпреварвал рисково с висока скорост в завоите, което  довело до челен удар в движеща се румънска кола, съобщиха от полицията. 

Зад волана в червения автомобил „Фортинг" Т5  е бил 56-годишен столичанин. Той е пострадал, откаран е в болница "Пирогов", където е прегледан от медици и освободен за домашно лечение.

В другия автомобил млада пътничка е ранена, като е транспортирана в монтанската болница и след направените прегледи, е освободена.

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