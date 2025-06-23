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За 30 минути полицията разкри нагъл грабеж над датчанин в Слънчев бряг

Тони Щилиянова

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Мъж е задържан 30 минути след сигнал за грабеж в Слънчев бряг. Снимка: Pixabay

19-годишен криминално проявен и осъждан мъж е задържан 30 минути след като датски турист в Слънчев бряг се оплакал в полицията, че е бил ограбен.

Грабежът е осъществен около 02.20 ч. на 23 юни,  в района на хотел "Шератон" в курорта. По думите на 27-годишния датчанин,  докато преминавал покрай хотела е нападнат от непознат мъж, който му нанесъл няколко удара по тялото и го ограбил, вземайки сумата от 150 лв.

След това наглият бияч принудил чужденеца да изтегли от банкомат допълнително още 500 лв. След като изтрезнял, туристът заявил в Районно управление -Несебър за извършеното спрямо него криминално посегателство, като половин час по-късно криминалистите задържали 19-годишния рецидивист. По случая е образувано досъдебно производство.

Мъж е задържан 30 минути след сигнал за грабеж в Слънчев бряг. Снимка: Pixabay

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