Осъждан задигна електрически мотопед в "Столипиново"

Криминално проявен и осъждан пловдивчанин е задържан за ново посегателство, съобщават от МВР. В дирите на 46-годишния мъж влезли служители от Шесто РУ при започнало разследване в понеделник, когато постъпил сигнал, че от адрес в квартал „Столипиново" бил задигнат електрически мотопед. Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в прокуратурата.