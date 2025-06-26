Криминално проявен и осъждан пловдивчанин е задържан за ново посегателство, съобщават от МВР. В дирите на 46-годишния мъж влезли служители от Шесто РУ при започнало разследване в понеделник, когато постъпил сигнал, че от адрес в квартал „Столипиново" бил задигнат електрически мотопед. Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в прокуратурата.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/20791525 www.24chasa.bg
Осъждан задигна електрически мотопед в "Столипиново"
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