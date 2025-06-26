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Осъждан задигна електрически мотопед в "Столипиново"

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция в "Столипиново". Снимка: Никола Михайлов

Криминално проявен и осъждан пловдивчанин е задържан за ново посегателство, съобщават от МВР. В дирите на 46-годишния мъж влезли служители от Шесто РУ при започнало разследване в понеделник, когато постъпил сигнал, че от адрес в квартал „Столипиново" бил задигнат електрически мотопед. Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в прокуратурата.

Полиция в "Столипиново".

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