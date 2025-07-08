Пожар обхвана гора между Мадан и Рудозем

Пожар е обхванал голям горски масив в района на село Рустан между Мадан и Рудозем. "Пожарът е пламнал след обяд. На място гасят 4 противопожарни автомобила, горски служители и доброволци. Горят смесени гори, храст и треви. Все още не е ясно колко е обхваната площ", каза комисар Чавдар Кичуков, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Смолян.