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Пожар обхвана гора между Мадан и Рудозем

Валентин Хаджиев

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Пожарът е обхванал гора край село Рустан. Снимка: Фейсбук

Пожар е обхванал голям горски масив в района на село Рустан между Мадан и Рудозем. "Пожарът е пламнал след обяд. На място гасят 4 противопожарни автомобила, горски служители и доброволци. Горят смесени гори, храст и треви. Все още не е ясно колко е обхваната площ", каза комисар Чавдар Кичуков, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Смолян.

Пожарът е обхванал гора край село Рустан. Снимка: Фейсбук

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