Световна звезда - вокалист на Gipsy Kings, идва за празника на Несебър

Звездата от световната сцена - Чико Кастийо, един от вокалистите на прочутите Gipsy Kings, идва в Несебър за празника на града със своята група Chico & The Gypsies (известни още като The Gipsy's by Chico Castillo).

Вечерта на 15 август на сцената на Крепостните стени ще прозвучат най-големите хитове на изпълнителите, които ще екзалтират публиката, избрала да бъде част от празничните събития в Деня на Несебър. Точно в 22 часа живописният полуостров ще тупти с ритъма на въздействаща музика на групата – фламенко, румба каталана, латино поп и латино рок.

Известният Чико Кастийо, основател на Chico & The Gypsies, е френски певец с изключително завладяващ глас, автор на песни и китарист с испански корени.

Израснал в артистична среда, неговият жизнен път е неразривно свързан с музиката. 35-годишната му кариера е забележителна, а стилът му е определян като "world music", с фюжън между фламенко, арабски, латино и R&B влияния. В песните и композициите си, неговата запазена марка е да смесва модерни ритми с традиционна испанска музика.

Една от знаковите песни на Чико Кастийо – баладата "Alabina" –която комбинира фламенко и арабски елементи, е с над 14 млн. продадени копия, печели платинени и златни плочи, включена е в няколко филма (вкл. "La Verité Si Je Mens"), давайки възможност на милиони зрители по целия свят да се докоснат до феноменалната му музика.

Чико Кастийо е познат като един от вокалисти на музикалните легенди Gipsy Kings на Андре Рейес, чийто класики като "Bamboleo", "Djobi Djoba" и "Volare" достигат до американските класации – 40 седмици в топ 40 в САЩ, постижение, с което малко европейски музиканти могат да се похвалят.

След като напуска Gipsy Kings, през 1991/1992 той създава Chico & The Gypsies (наричани също "The Gipsy's by Chico Castillo").

През годините участва в различни музикални проекти. Сътрудничил си е с Емилио Естефан Гомес - кубинско-американски музикант и продуцент, носител на 19 награди „Грами", със звезди като Фил Колинс, Хулио Иглесиас и др. Заедно с Феликс Грей Чико Кастийо пише мюзикъла „Дон Жуан", печелейки различни награди и продавайки над 5 милиона копия.

От 1998 г. е почетен посланик на ЮНЕСКО и дарява част от правата си за благотворителност.