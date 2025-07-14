Вижте най-желаните гимназии в София при класирането след 7-и клас

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Тази година гимназията с най-висок минимален бал е Софийска математическа гимназия - 487.5 . Следва 91 Немска езикова гимназия с 468.5 . Третото място е за Технологическо училище „Електронни системи" - с бал 464.25.

След това са 164-а Испанска гимназия, 73-то СУ, Втора английска, Първа английска, 51-во СУ , 9-а Френска езикова гимназия и НПМГ.

1. СМГ - 487.5

2. 91 НЕГ - 468.5

3. ТУЕС - 464.25

4. 164 ГПИЕ - 461

5. 73 СУ - 449

6. Втора Английска - 447.5

7. Първа Английска - 442

8. 51 СУ - 435

9. 9 ФЕГ -432.5

10. НПМГ - 431.32